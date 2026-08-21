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Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise notre dame de l’assomption, La Boisse

samedi 19 septembre 2026 · Eglise notre dame de l'assomption · La Boisse

Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise notre dame de l’assomption, La Boisse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise notre dame de l'assomption
Adresse
Rue Joseph Guinet, 01120 La Boisse
Ville
01120 La Boisse
Département
Ain

Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Eglise notre dame de l’assomption Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption, trace de l’ensemble architectural formant l’ancien prieuré de la commune. A l’intérieur vous trouverez des fiches en libre service pour effectuer la visite en autonomie.

Eglise notre dame de l’assomption Rue Joseph Guinet, 01120 La Boisse La Boisse 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 75 28 27 72 http://www.tourisme.cc-montluel.fr Presbytère et église, restes de l’ancien prieuré de l’ordre de Saint-Ruf.
Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption, trace de l’ensemble architectural formant l’ancien prieuré de la commune. A l’intérieur vous trouverez des fiches en libre service pour effectuer la en…

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