Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame, Thérondels

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Entrez dans cette église, classée au titre des Monuments historiques en 1975, et admirez son Christ polychrome de la fin du XIIe siècle. Cette sculpture en bois de grande dimension, 2,10 m de haut et 1,90 m de large, taillée dans du noyer, a été classée au titre des Monuments historiques en 1928 et restaurée en 1994.

Église Notre-Dame Rue de l’Église, 12600 Thérondels, France Thérondels 12600 Aveyron Occitanie Église du XIIe siècle, remaniée au XVe par l’adjonction de chapelles et l’agrandissement d’un bas-côté au nord. L’édifice comprenait une nef de trois travées, une partie centrale qui supportait le clocher primitif (écroulé en 1600) , un chœur de deux travées et une abside à neuf pans à l’extérieur et demi-circulaire à l’intérieur, voûtée d’un cul de four. Les arcades de communication ont été établies en sous-œuvre, en conservant le berceau roman. Culs de lampes et chapiteaux sculptés. Clocher du XIXe siècle, caractéristique de l’architecture rouerguate.

Entrez dans cette église, classée au titre des Monuments historiques en 1975, et admirez son Christ polychrome de la fin du XIIe siècle. Cette sculpture en bois de grande dimension, 2,10 m de haut et…

©Caroline RAYNAL