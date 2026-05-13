Thérondels

Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec le groupe Angharad

Place des Tilleuls Thérondels Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez déguster de belles assiettes de produits locaux, sous les majestueux Tilleuls de Thérondels et en musique !

Petit marché des producteurs de pays, à partir de 19h00, sur la Place des Tilleuls, à Thérondels.

Profitez d’un bon repas local, de grandes tablées conviviales, d’un concert gratuit, chaque vendredi de l’été !

Burgers/ aligot/ canard/ wraps de poulet bio, farçous (à base de blettes), bouriols, autant de propositions alléchantes, made in Carladez !

Groupe de musique Angharad .

Place des Tilleuls Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 30 69 33 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a fine selection of local produce, under the majestic Tilleuls de Thérondels and to the sound of music!

L’événement Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec le groupe Angharad Thérondels a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)