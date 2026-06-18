Concert de Betty Creep du Café des Hirondelles Thérondels
Concert de Betty Creep du Café des Hirondelles Thérondels samedi 8 août 2026.
Thérondels
Concert de Betty Creep du Café des Hirondelles
Thérondels Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous au Café des Hirondelles pour le concert de Betty Creep !
.
Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 06 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you at the Café des Hirondelles for Betty Creep’s concert!
L’événement Concert de Betty Creep du Café des Hirondelles Thérondels a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Thérondels (Aveyron)
- Le p’tit marché nocturne à Thérondels avec animation musicale Thérondels 26 juin 2026
- Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec le groupe les contres temps Thérondels 10 juillet 2026
- Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec le groupe Accord Perdu Thérondels 17 juillet 2026
- Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels 24 juillet 2026
- Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec le groupe ZINC Thérondels 31 juillet 2026