UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thérondels

Fête à Ladinhac Thérondels

dimanche 2 août 2026 · Thérondels

Fête à Ladinhac Thérondels

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Ladinhac
Ville
12600 Thérondels
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif de base plein tarif pour les 4 jeux

Thérondels

Fête à Ladinhac

Ladinhac Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
pour les 4 jeux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Fête à Ladinhac, avec son désormais célèbre lancé de charentaises ! Organisée par l’association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac
Messe à 11h suivie du verre de l’amitié offert par l’association
A partir de 14h et jusqu’à 18h, venez participer aux nombreuses animations dans le village
– Concours de pétanque en doublette (12€ inscription)
– Concours de lancer de charentaises
– Divers jeux pour enfants et adultes.

Les jeux sont payants 5€ le ticket pour 4 jeux au choix. 5  .

Ladinhac Thérondels 12600 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival in Ladinhac, with the now-famous charentaise toss! Organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac

L’événement Fête à Ladinhac Thérondels a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Thérondels (Aveyron)