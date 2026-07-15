Fête à Ladinhac Thérondels
dimanche 2 août 2026 · Thérondels
Informations pratiques
Thérondels
Fête à Ladinhac
Ladinhac Thérondels Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
pour les 4 jeux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête à Ladinhac, avec son désormais célèbre lancé de charentaises ! Organisée par l’association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac
Messe à 11h suivie du verre de l’amitié offert par l’association
A partir de 14h et jusqu’à 18h, venez participer aux nombreuses animations dans le village
– Concours de pétanque en doublette (12€ inscription)
– Concours de lancer de charentaises
– Divers jeux pour enfants et adultes.
Les jeux sont payants 5€ le ticket pour 4 jeux au choix. 5 .
Ladinhac Thérondels 12600 Aveyron Occitanie
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English :
Festival in Ladinhac, with the now-famous charentaise toss! Organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac
L’événement Fête à Ladinhac Thérondels a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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