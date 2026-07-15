Informations pratiques

Thérondels

Fête à Ladinhac

Ladinhac Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

pour les 4 jeux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête à Ladinhac, avec son désormais célèbre lancé de charentaises ! Organisée par l’association de Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac

Messe à 11h suivie du verre de l’amitié offert par l’association

A partir de 14h et jusqu’à 18h, venez participer aux nombreuses animations dans le village

– Concours de pétanque en doublette (12€ inscription)

– Concours de lancer de charentaises

– Divers jeux pour enfants et adultes.

Les jeux sont payants 5€ le ticket pour 4 jeux au choix. 5 .

Ladinhac Thérondels 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Festival in Ladinhac, with the now-famous charentaise toss! Organized by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac

L’événement Fête à Ladinhac Thérondels a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)