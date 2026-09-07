Visite libre de l’église Notre-Dame. Exposition de photos et documents anciens sur son histoire, la vie religieuse, la confrérie des charitables., Eglise Notre-Dame, Chocques

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame. Exposition de photos et documents anciens sur son histoire, la vie religieuse, la confrérie des charitables. 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de plus de 200 photos et documents sur l’histoire de notre église, les processions, les soeurs du Saint-Sacrement, les abbés, les associations religieuses ainsi que sur les charitables.

Eglise Notre-Dame CHOCQUES Chocques 62920 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0652240646 Eglise antérieure à l’an 1100, son portail roman date de l’an 1200. présence de parkings

Exposition de plus de 200 photos et documents sur l’histoire de notre église, les processions, les soeurs du Saint-Sacrement, les abbés, les associations religieuses ainsi que sur les charitables.

©Messéant