Visite libre de l’église Notre-Dame. Exposition de photos et documents anciens sur son histoire, la vie religieuse, la confrérie des charitables., Eglise Notre-Dame, Chocques
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame · Chocques
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame. Exposition de photos et documents anciens sur son histoire, la vie religieuse, la confrérie des charitables. 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de plus de 200 photos et documents sur l’histoire de notre église, les processions, les soeurs du Saint-Sacrement, les abbés, les associations religieuses ainsi que sur les charitables.
Eglise Notre-Dame CHOCQUES Chocques 62920 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0652240646 Eglise antérieure à l’an 1100, son portail roman date de l’an 1200. présence de parkings
Exposition de plus de 200 photos et documents sur l’histoire de notre église, les processions, les soeurs du Saint-Sacrement, les abbés, les associations religieuses ainsi que sur les charitables.
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