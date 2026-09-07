Visite libre de l’église – parcours découverte du bourg, Église Saint-Genès, Générac

Informations pratiques

Visite libre de l’église – parcours découverte du bourg Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Genès Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Genès de Générac pour découvrir une exposition d’objets et d’écrits anciens, témoins de la vie religieuse et du patrimoine local.

Prolongez votre découverte avec un parcours en autonomie dans le bourg, ponctué de plusieurs étapes permettant de mieux comprendre l’histoire, l’architecture et les traditions du village, notamment grâce à des photographies anciennes.

Église Saint-Genès Bourg, 33920 Générac Générac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 82 47 36 51 L’église Saint-Genès, construite au XIIe siècle, est d’allure plutôt massive. Son clocher carré et fortifié abrite l’une des plus anciennes cloches du Blayais. Elle date en effet de 1519 et est classée au titre des Monuments historiques depuis le 4 juillet 1903. La petite place de l’église qui domine la campagne, accueille une croix en pierre sur laquelle sont taillés les instruments de la Passion et des visages d’angelots. Parking et accès PMR.

Profitez d’une visite libre ou accompagnée de l’église Saint-Genès de Générac pour découvrir une exposition d’objets et d’écrits anciens, témoins de la vie religieuse et du patrimoine local.

© Véronique Tessonneaud