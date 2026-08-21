Visite libre de l’Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l’Annonciation: véritable témoignage des édifices baroques de Balagne., Muro, Muro

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l’Annonciation: véritable témoignage des édifices baroques de Balagne. 18 – 20 septembre Muro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le village de Muru appartient à la piève de Sant’Andrea, du diocèse de Mariana. Son église paroissiale est dédiée à l’Annonciation – la Santissima Nunziata -, c’est une église baroque, de belles dimensions, construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

L’église est un témoignage des édifices baroques de Balagne.

Muro Muro Muro 20225 Haute-Corse Corse

Le village de Muru appartient à la piève de Sant’Andrea, du diocèse de Mariana. Son église paroissiale est dédiée à l’Annonciation – la Santissima Nunziata -, c’est une église baroque, de belles dans…

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