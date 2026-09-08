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AGENDA · Beaufou

Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle), Église paroissiale, Beaufou

samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale · Beaufou

Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle), Église paroissiale, Beaufou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église paroissiale
Adresse
plaisance, 85170 Beaufou, France
Ville
85170 Beaufou
Département
Vendée
Tarif
Gratuit

Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle) 19 et 20 septembre Église paroissiale Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons sculptés, côté nord.
Organisée par l’association du patrimoine de Beaufou

Église paroissiale plaisance, 85170 Beaufou, France Beaufou 85170 Vendée Pays de la Loire
Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons côté du…

Dominique Chabot