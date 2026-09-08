Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle), Église paroissiale, Beaufou
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale · Beaufou
Informations pratiques
Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle) 19 et 20 septembre Église paroissiale Vendée
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons sculptés, côté nord.
Organisée par l’association du patrimoine de Beaufou
Église paroissiale plaisance, 85170 Beaufou, France Beaufou 85170 Vendée Pays de la Loire
Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons côté du…
Dominique Chabot