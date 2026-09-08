Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle), Église paroissiale, Beaufou

Informations pratiques

Visite libre de l’église romane de Beaufou (fin 12e siècle) 19 et 20 septembre Église paroissiale Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons sculptés, côté nord.

Organisée par l’association du patrimoine de Beaufou

Église paroissiale plaisance, 85170 Beaufou, France Beaufou 85170 Vendée Pays de la Loire

Découvrez ce patrimoine religieux à l’aide d’un panneau d’interprétation installé à l’intérieur. À l’extérieur, vous pourrez contempler le portail occidental de plein cintre et les modillons côté du…

Dominique Chabot