Visite libre de l’église Romane, Église romane de Laroche-Saint-Cydroine, Laroche-Saint-Cydroine

Informations pratiques

Visite libre de l’église Romane 18 – 20 septembre Église romane de Laroche-Saint-Cydroine Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

De style roman, cet édifice est classé aux Monuments Historiques. La tour octogonale qui s’érige au-dessus du transept en fait son originalité. C’est l’un des rares modèles existants en France. Suivant la croyance populaire, on remarque sur l’une des trois absides un Saint-Cydroine en pierre taillée. Les chapiteaux du transept offrent un surprenant décor animalier et végétal particulièrement bien conservé.

Venez nombreux visiter ce monument historique aux mille surprises !

Église romane de Laroche-Saint-Cydroine rue du Paradis 89400 Laroche-Saint-Cydroine Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Cydroine est une église romane datant des XIe siècle et XIIe siècles parmi les plus anciennes du département de l’Yonne, située dans la commune de Laroche-Saint-Cydroine en France. C’est à l’origine une église abbatiale d’un prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de La Charité-sur-Loire. Elle est dédiée à saint Cydroine, martyr chrétien romain du IVe siècle décapité par les Romains à l’emplacement de l’édifice. Son clocher octogonal à deux étages, sa décoration sculpturale de ses chapiteaux en font un des chefs d’œuvre de l’art roman icaunais.

Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1905.

De style roman, cet édifice est classé aux Monuments Historiques. La tour octogonale qui s’érige au-dessus du transept en fait son originalité. C’est l’un des rares modèles existants en France. la on…

© Lise Ritter – OT du Migennois