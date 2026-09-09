Visite libre de l’église romane, Montigny-aux-Amognes – place de l’église, Montigny-aux-Amognes

Informations pratiques

Visite libre de l’église romane 19 et 20 septembre Montigny-aux-Amognes – place de l’église Nièvre

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église du XIIème siècle a récemmemnt fait l’objet d’important travaux de pérénisation et de remise dans son état originele; une belle fresque médiévale mise à jour est présentée au public.

Montigny-aux-Amognes – place de l’église Montigny-aux-Amognes Montigny-aux-Amognes 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 95 24 Eglise romane réhabilitée comprenant une fresque médiévale Parking place du village

L’église du XIIème siècle a récemmemnt fait l’objet d’important travaux de pérénisation et de remise dans son état originele; une belle fresque médiévale mise à jour est présentée au public

©Robert Kemp