Visite libre de l’église Saint-André de Montels, Église Saint-André, Montels

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-André de Montels Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-André Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de cette église romane, qui abrite notamment deux bustes en bois sculpté du XVIIIᵉ siècle représentant saint André et saint Jacques, inscrits au titre des monuments historiques.

Église Saint-André 4 rue de la Paix, 34310 Montels Montels 34310 Hérault Occitanie 04 67 93 31 29 Cette église du XIIe siècle, citée pour la première fois en 1152, a probablement servi de chapelle castrale. Conforme à la sobriété de l’architecture romane, elle se compose d’une nef simplement couverte d’une charpente et d’une abside semi-circulaire. Elle possède également un clocher-mur ajouré et conserve des peintures murales ainsi que des décors peints sur mobilier. Elle est aujourd’hui adossée à la mairie.

Au-dessus de la porte, une pierre sculptée représente un soleil accompagné, en pointe, d’un croissant, d’une étoile à cinq branches et de deux lunes, autant de représentations symboliques de l’Église chrétienne. Plus bas, une pierre circulaire porte un chrisme à six rayons, encadré par l’Alpha et l’Oméga, symboles du Christ ressuscité. Cette sculpture pourrait provenir d’un sarcophage du IVe siècle. Parking à proximité

Visites libres de cette église romane abritant notamment deux bustes en bois sculptés du XVIIIe siècle représentant Saint André et Saint Jacques et inscrits au titre des Monuments historiques.

© Melkan Bassil