Visite libre de l’église Saint-Ausit de Croûte, Église Saint-Ausit de Croûte, Lasserrade

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Ausit de Croûte 18 – 20 septembre Église Saint-Ausit de Croûte Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Ausit de Croûte, dont d’importants travaux de restauration, intérieurs et extérieurs, se sont achevés fin mai 2026.

Église Saint-Ausit de Croûte Lasserrade, 32160 Lasserrade, France Lasserrade 32160 Gers Occitanie L’église semble avoir eu des liens avec l’ancienne abbaye de Tasque. Datée de la fin du XIe siècle, elle fut défigurée pendant les guerres de Religion, puis restaurée au XVIIe siècle. L’entrée s’effectue par une porte plein cintre encadrée de deux fenêtres. Le chevet a conservé son abside principale et ses absidioles latérales en plein cintre. Clocher carré datant du XIXe siècle. A l’intérieur, la sculpture des chapiteaux se décline sur différents thèmes : végétation ; animaux ; histoire religieuse.

Visite Église Saint-Ausit de Croûte dont de très gros travaux de restauration se sont achevés fin mai 2026 (intérieur et extérieur).

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