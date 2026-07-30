Visite libre de l’église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne
samedi 19 septembre 2026 · Le Pin-la-Garenne
Informations pratiques
Le Pin-la-Garenne
Visite libre de l’église Saint-Barthélémy
Église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte libre de l’église, visite commentée à la demande, découverte des panneaux d’exposition sur l’histoire du Pin-la-Garenne (Grandes heures, territoire, roman des Pinois, etc.) .
Église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie
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English : Visite libre de l’église Saint-Barthélémy
L’événement Visite libre de l’église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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