Informations pratiques

Le Pin-la-Garenne

Visite libre de l’église Saint-Barthélémy

Église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte libre de l’église, visite commentée à la demande, découverte des panneaux d’exposition sur l’histoire du Pin-la-Garenne (Grandes heures, territoire, roman des Pinois, etc.) .

Église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie

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English : Visite libre de l’église Saint-Barthélémy

L’événement Visite libre de l’église Saint-Barthélémy Le Pin-la-Garenne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE