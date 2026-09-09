Visite libre de l’église Saint-Blaise, Église Saint-Blaise et pigeonnier, Lavergne
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Blaise et pigeonnier · Lavergne
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Blaise 19 et 20 septembre Église Saint-Blaise et pigeonnier Lot
Gratuit. Informations auprès de la mairie : 05 65 38 80 91
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Ouverture exceptionnelle — Église Saint-Blaise & son pigeonnier
Venez découvrir l’église Saint-Blaise et son pigeonnier attenant, exceptionnellement ouverts le temps d’un week-end.
Une belle occasion de visiter ce lieu singulier et chargé d’histoire.
Église Saint-Blaise et pigeonnier 46500 Lavergne Lavergne 46500 Lot Occitanie Cette église romane possède un clocher du XIIe siècle ainsi qu’un pigeonnier particulier remarquable.
⛪ Ouverture exceptionnelle — Église Saint-Blaise & son pigeonnier
© Pah Cauvaldor