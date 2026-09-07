Visite libre de l’église Saint-Étienne de Preignan, Église Saint-Étienne, Preignan

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Étienne de Preignan Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Étienne Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remaniée au XVe siècle, l’église Saint-Étienne de Preignan occupe l’emplacement d’une ancienne église romane, elle-même édifiée sur un ancien cimetière mérovingien.

Venez découvrir cet édifice riche en patrimoine, qui abrite un maître-autel surmonté d’un retable en bois sculpté et doré. La toile qui l’accompagne, récemment restaurée, représente saint Étienne, patron de l’église. Son clocher-mur, caractéristique de l’architecture régionale, complète l’intérêt de ce lieu chargé d’histoire.

Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’histoire de l’édifice, son architecture et les vestiges qu’il conserve.

Adresse : 8, avenue Corral-de-Calatrava, 32810 Preignan.

Église Saint-Étienne 8 Avenue Corral de Calatrava, 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie

Remaniée au XVe siècle, l’église Saint-Étienne de Preignan se trouve sur l’ancien emplacement d’une église romane, construite sur un ancien cimetière mérovingien. Venez découvrir ce lieu riche en qui…

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