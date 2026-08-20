Visite libre de l’Eglise Saint Etienne et exposition photographique historique et de la faune locale, Eglise Saint Etienne de Rouy-le-Grand, Rouy-le-Grand

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint Etienne et exposition photographique historique et de la faune locale 19 et 20 septembre Eglise Saint Etienne de Rouy-le-Grand Somme

Entrée libre te gratuite limitée à 10 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint Etienne de Rouy-le-Grand sera ouverte et des bénévoles seront présents pour accueillir les visiteurs. Des affichages didactiques donneront du sens à l’histoire mouvementée locale qui a conduit l’édification de trois églises au fil du temps. L’ensemble de l’édifice sera accessible.

L’exposition de photographies animalières locales est une première : le visiteur pourra y découvrir le talent et la patience du photographe !

Eglise Saint Etienne de Rouy-le-Grand 1 grande rue Rouy-le-Grand Rouy-le-Grand 80190 Somme Hauts-de-France 0617176347 L’église Saint Etienne de Rouy-le-Grand est très semblable quoique différente de son homologue de Rouy-le-Petit. Visiter l’une puis l’autre permettra d’en distinguer les similitudes architecturales et les différences. Rouy-le-Grand a connu successivement trois églises : cette histoire sera affichée à l’intérieur. De plus, un passionné de la faune locale et habitant le village y exposera ses plus belles photographies. La visite est libre ou accompagnée de la personne présente sur place : au choix du visiteur. Possibilité de se garer juste devant l’église, dans la cour de la mairie et sur le parking devant la salle des fêtes.

WC

Collation

L’église Saint Etienne de Rouy-le-Grand sera ouverte et des bénévoles seront présents pour accueillir les visiteurs. Des affichages didactiques donneront du sens à l’histoire mouvementée locale qui a…

©Anne Clément