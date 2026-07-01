Visite libre de l’église Saint-Félicien, Église Saint-Félicien, Issigeac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Félicien 19 et 20 septembre Église Saint-Félicien Dordogne

Site de plain-pied, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le public est invité à découvrir la belle église Saint-Félicien, rare édifice de Dordogne représentatif de la période gothique finissante.

Dotée d’une nef centrale aboutissant à un chœur éclairé par trois lancettes, et de deux nefs en bas-côtés, cette église située au cœur d’un village médiéval témoigne de la puissance passée de l’évêché de Sarlat.

Des fiches descriptives consacrées à l’architecture et aux vitraux permettront aux visiteurs d’en apprendre davantage, à leur rythme et selon leurs envies.

Église Saint-Félicien 4 Pl. de la Capelle, 24560 Issigeac, France Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Edifice bâti par l’évêque de Sarlat, Arnaud Gontant de Biron, dont la construction s’étend de 1488 à 1527. Incendiée et à demi ruinée par les Protestants, elle a fait l’objet d’une restauration complète qui lui a donné son apparence actuelle. L’édifice se compose de trois nefs de même longueur, comprenant quatre travées voûtées d’arêtes en avant des absides. Dans l’abside centrale, une première travée forme choeur, en avant de la partie polygonale à cinq côtés. Les absides terminant les bas-côtés sont polygonales à trois côtés. La nef centrale est précédée d’un clocher formant porche. Carré à la base, il passe à l’octogone. La transition est ménagée par le prolongement des contreforts d’angle. Une tourelle indépendante renferme l’escalier. Sous le porche s’ouvre un vaste portail avec meneau central, décoré d’une mouluration.

Le public est invité à découvrir notre belle église St Félicien, rare édifice en Dordogne de la période Gothique finissent. Dotée d’une nef centrale aboutissant à un coeur pourvu d’un jeu de trois…

©Association Amis de l’église d’Issigeac