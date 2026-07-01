Visite libre de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Pact

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Georges 19 et 20 septembre Eglise Saint-Georges Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant deux jours, l’église Saint-Georges accueillera une célébration festive de la culture locale avec une exposition d’artistes régionaux (peintures, sculptures, photos…), un marché de producteurs proposant des produits artisanaux, et un « Prix du public » permettant aux visiteurs de voter pour leur coup de cœur. Un rendez-vous convivial autour de l’art, du terroir et du patrimoine.

Eglise Saint-Georges 38270 PACT Pact 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474848760 https://mairie-pact.fr/ Présence de parkings

Journées européennes du patrimoine

©Ministère de la Culture