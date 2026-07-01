Visite libre de l’église Saint-Georges, Église Saint-Georges, Saint-Cirq-Madelon

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Georges 19 et 20 septembre Église Saint-Georges Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La fierté du village, c’est son église paroissiale. Elle abrite à l’intérieur 600m² de fresques romanes recouvrant l’intégralité des murs.

La nef, décorée au XVIIIe siècle d’après des motifs de calligraphie, imite une tapisserie. Elle côtoie les tentures et drapés de la chapelle gothique, peinte par le curé au XIXe siècle.

Cette harmonie hétéroclite restitue avec justesse la sensibilité artistique et religieuse de ses auteurs à travers le temps.

Église Saint-Georges 46300 Saint-Cirq-Madelon Saint-Cirq-Madelon 46300 Lot Occitanie 05 65 41 26 98 La fierté de ce village réside dans son église paroissiale restaurée, qui se dresse à côté d’un temple protestant transformé en habitation. Son chœur roman est couronné d’une belle toiture en lauze. À l’intérieur, vous découvrirez 600 mètres carrés de fresques qui recouvrent entièrement les murs. Un magnifique Christ en majesté, entouré des quatre évangélistes, orne la voûte en cul-de-four, représentant une superbe fresque romane. La nef, quant à elle, est décorée au XVIIIe siècle dans un style imitant une tapisserie, avec des motifs de calligraphie. Parking. Accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

La fierté du village, c’est son église paroissiale. Elle cache à l’intérieur 600m2 de fresques romane recouvrant l’intégralité des murs. La nef décorée au XVIIIe S. d’après des motifs de calligraphie…

©Office du Tourisme de Gourdon