Visite libre de l’Église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Azay-sur-Thouet

Visite libre de l’Église Saint-Hilaire 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située sur une place en hauteur, l’église Saint-Hilaire, inscrite au titre des Monuments historiques, est datée de la fin du XVe siècle. Elle constitue un bel exemple d’église en granit de Gâtine.

Visite libre, tout public.

Église Saint-Hilaire 6 rue de l’église, 79130 Azay-sur-Thouet Azay-sur-Thouet 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 95 37 13 Située sur une place en hauteur, l’église Saint-Hilaire est datée de la fin du XVe siècle et constitue un bel exemple-type de l’église en granit de Gâtine.

Située sur une place en hauteur, l’église Saint-Hilaire, inscrite au titre des Monuments historiques, est datée de la fin du XVe siècle. Elle constitue un bel exemple d’église en granit de Gâtine.

©Mairie AZAY-SUR-THOUET