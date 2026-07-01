Visite libre de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Cunac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jacques 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Reconstruite au XIXᵉ siècle à partir de matériaux plus anciens, cette église séduit par son élégante architecture néo-gothique et conserve plusieurs trésors patrimoniaux remarquables.

Au cours de la visite, découvrez notamment une statue polychrome de saint Jacques datant du XIVᵉ siècle, classée au titre des Monuments historiques, une statue en bois doré de la Vierge du XIXᵉ siècle récemment restaurée, ainsi que des fonts baptismaux ornés d’une fresque néo-byzantine réalisée par l’artiste Nicolas Greschny (1912-1985).

Depuis 2014, l’église abrite également un petit musée d’art sacré qui enrichit la découverte du lieu par une approche à la fois artistique et spirituelle.

À l’occasion de cette édition, trois artistes peintres présenteront leurs œuvres au sein de l’édifice, offrant un dialogue original entre patrimoine, art sacré et création contemporaine.

Église Saint-Jacques Place de l’église, 81990 Cunac Cunac 81990 Tarn Occitanie Cette église, reconstruite au XIXe siècle en utilisant des matériaux anciens, présente un style néo-gothique. À l’intérieur, vous pourrez découvrir plusieurs trésors, dont une statue polychrome de saint Jacques datant du XIVe siècle, classée au titre des Monuments historiques.

Une statue en bois doré de la Vierge, récemment restaurée et datant du XIXe siècle, est également présente. Les fonts baptismaux sont ornés d’une fresque néo-byzantine réalisée par Nicolas Greschny (1912-1985). De plus, depuis 2014, un petit musée d’art sacré est ouvert au sein de l’église. Centre du village de Cunac.

Reconstruite au XIXᵉ siècle à partir de matériaux anciens, cette église présente une architecture néo-gothique élégante et abrite de véritables trésors patrimoniaux.

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