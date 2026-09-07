Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Loubressac, Église Saint-Jean-Baptiste, Loubressac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste à Loubressac 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Lot

Gratuit. Sans réservation. tel : 05.65.38.18.30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Flânez dans les charmantes ruelles de Loubressac, puis poussez les portes de l’église Saint-Jean-Baptiste, au cœur du village.

Église Saint-Jean-Baptiste 37 Rte de Lacapelle, 46130 Loubressac, France Loubressac 46130 Lot Occitanie 06 87 02 67 27 L’église a remplacé au XVIe siècle l’édifice primitif du XIVe siècle. L’intérieur de l’église a une vaste nef voûtée en ogive avec quatre chapelles latérales. Le portail est orné de statues : Adam à droite, la main sur une feuille de figuier ; Eve à gauche, avec l’arbre et le serpent. Ce portail a été martelé au cours des guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle. Au centre et en haut, se trouve sans doute le Christ en majesté. De Saint-Céré D30 puis direction Loubressac par la D118. Se garer aux abords de la mairie, sur la place du village, l’église est située au cœur du bourg, au bord de la falaise.

Venez flâner dans les jolies petites ruelles de Loubressac et entrez dans l’église du village : l’église Saint-Jean-Baptiste.

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