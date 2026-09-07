Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Marnes

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulez librement dans l’église Saint-Jean-Baptiste et découvrez son architecture romane du XIIe siècle.

Église Saint-Jean-Baptiste 7 Rue de la Cueille 79600 Marnes Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Déambulez librement dans l’église Saint-Jean-Baptiste et découvrez son architecture romane du XIIe siècle.

©ville de Thouars