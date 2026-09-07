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Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Marnes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Marnes

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Marnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jean-Baptiste
Adresse
7 Rue de la Cueille 79600 Marnes
Ville
79600 Marnes
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulez librement dans l’église Saint-Jean-Baptiste et découvrez son architecture romane du XIIe siècle.

Église Saint-Jean-Baptiste 7 Rue de la Cueille 79600 Marnes Marnes 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Déambulez librement dans l’église Saint-Jean-Baptiste et découvrez son architecture romane du XIIe siècle.

©ville de Thouars