Visite libre de l’église Saint Jean-l’Évangéliste, Église Saint-Jean l’évangéliste, Sossay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Jean-l’Évangéliste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean l’évangéliste Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’église Saint Jean-l’Evangéliste révèle ses trésors.

Église Saint-Jean l’évangéliste 22 route de Lencloître, 86230 Sossay Sossay 86230 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549907361 L’église paroissiale de Sossay est dédiée à Saint Jean l’Évangéliste. Avant la Révolution, elle dépendait du prieuré de Sossay, lié à l’abbaye Saint-Hilaire-de-la-Celle de Poitiers. L’église possédait plusieurs chapelles et les prieurs y étaient enterrés.

Les parties les plus anciennes — la nef, le chœur et l’abside — datent probablement du 12e siècle et sont de style roman. Un collatéral sud a été ajouté au 12e ou 13e siècle, modifiant l’équilibre du bâtiment : le toit et le portail occidental se retrouvent légèrement décalés. Le portail a été reconstruit au début du 16e siècle dans un style gothique flamboyant.

Le clocher carré a été reconstruit en 1604. Au 18e siècle, plusieurs travaux d’entretien sont réalisés : réparation du clocher, des fissures, pose de carrelage et reconstruction du porche couvert appelé « balet ».

Jusqu’au 19e siècle, seule une partie de l’église était voûtée en pierre, le reste ayant une charpente apparente. Vers 1833 puis en 1857, d’autres transformations sont effectuées. Vers 1900, une importante restauration permet de remplacer une voûte menaçant de s’effondrer par des voûtes en briques, grâce à une collecte auprès des habitants et à une aide de l’État.

Le portail occidental et ses portes sont classés Monuments historiques depuis 1937. Après des dégâts causés par la foudre en 1948, la toiture est réparée et une girouette est installée au sommet du clocher en 1968.

Le porche

L’entrée principale de Église Saint-Jean-l’Évangéliste de Sossay se trouve sur la façade ouest. Elle est protégée par un auvent reposant sur un petit muret. Le portail, de style gothique, est décoré d’un arc en forme d’anse de panier surmonté d’une accolade ornée de crochets et d’un fleuron. Deux sculptures d’anges soutiennent l’ensemble.

Les portes en bois présentent des motifs appelés « plis de serviette » ainsi que des ferrures décorées de cœurs. À droite du portail, des restes de peintures murales sont encore visibles. L’une pourrait représenter l’archange saint Michel tenant une lance, mais l’œuvre est trop abîmée pour en être certain. Une autre peinture semble être une croix de consécration dessinée dans un cercle. Les deux utilisent des teintes ocres rouges et jaunes.

Le côté sud de l’église montre deux grands contreforts, une porte et deux fenêtres en plein cintre, typiques de l’architecture romane. Les fenêtres possèdent de larges ouvertures évasées vers l’extérieur. facilité d’accès et parking face à l’église

L’église Saint Jean-l’Evangélaiste révèle ses trésors

©collectivité de Sossay