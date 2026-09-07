AGENDA · Bannes
Visite libre de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Bannes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Joseph · Bannes
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph Lot
Gratuit. Sans réservation. tel : 05.65.11.21.93
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Visite libre – Église Saint-Joseph de Bannes
Découvrez librement l’église Saint-Joseph de Bannes, témoin du patrimoine religieux local et de l’histoire du village.
Église Saint-Joseph 46400 Bannes Bannes 46400 Lot Occitanie
⛪ Visite libre – Église Saint-Joseph de Bannes
© PAH Cauvaldor