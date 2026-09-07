Visite libre de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Bannes

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph Lot

Gratuit. Sans réservation. tel : 05.65.11.21.93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Visite libre – Église Saint-Joseph de Bannes

Découvrez librement l’église Saint-Joseph de Bannes, témoin du patrimoine religieux local et de l’histoire du village.

Église Saint-Joseph 46400 Bannes Bannes 46400 Lot Occitanie

⛪ Visite libre – Église Saint-Joseph de Bannes

© PAH Cauvaldor