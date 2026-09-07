AGENDA · Courlandon
Visite libre de l’église Saint Laurent, Eglise Saint-Laurent, Courlandon
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Laurent · Courlandon
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint Laurent Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Courlandon. Une maquette de l’église de 1870 sera exposée (réalisation par M. Mauvezin)
Eglise Saint-Laurent rue Saint Laurent, 51170 Courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est
Visite libre de l’église du village.
©G.Garitan — Travail personnel, CC BY-SA 4.0
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