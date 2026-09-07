Visite libre de l’église Saint Laurent, Eglise Saint-Laurent, Courlandon

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Laurent Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Laurent Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Courlandon. Une maquette de l’église de 1870 sera exposée (réalisation par M. Mauvezin)

Eglise Saint-Laurent rue Saint Laurent, 51170 Courlandon Courlandon 51170 Marne Grand Est

Visite libre de l’église du village.

©G.Garitan — Travail personnel, CC BY-SA 4.0