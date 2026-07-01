Visite libre de l’église saint Martin de Fromont, Église Saint-Martin, Fromont

Informations pratiques

Visite libre de l’église saint Martin de Fromont 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Fromont sera ouverte en libre accès à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Martin Place de l’Eglise, 77760 Fromont, France Fromont 77760 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

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