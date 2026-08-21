Visite libre de l’église Saint-Martin d’Ougy, Église d’Ougy, Malay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin d’Ougy 19 et 20 septembre Église d’Ougy Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin d’Ougy !

Découvrez l’église romane Saint-Martin, un joyau du XIᵉ siècle récemment restauré. À explorer librement pour admirer son architecture et son histoire préservée.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du patrimoine

Église d’Ougy 1 rue de la Croix Barry, 71460 Malay, France Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église romane Saint-Martin d’Ougy, construite au XIe siècle et récemment restaurée.

© Cees Van Halderen