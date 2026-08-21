Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Malay, Église Sainte-Marie-Madeleine, Malay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Malay 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Sainte-Marie-Madeleine du village de Malay.

Église Sainte-Marie-Madeleine 71460 Malay Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église Sainte-Marie-Madeleine du village de Malay.

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne