Visite libre de l’église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin de Lorges, Lorges

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Martin de Lorges Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église Saint-Martin (XVIᵉ siècle). Construite par Jacques de Montgommery, seigneur de Lorges. Édifice classé au titre des monuments historiques en 1906. Superbes fonts baptismaux datant de 1544.

C’est Jacques de Montgommery, devenu seigneur de Lorges (1488 – 1562) qui fit reconstruire l’église de Lorges dans son état actuel (1540 – 1551). Gentilhomme de la Cour, il fut grand ami des Rois de France et deviendra capitaine de la Garde écossaise d’Henry II. En 1521, le jour des rois à Romorantin, il blessa le futur roi François 1ᵉʳ au visage, avec un tison enflammé.

Agrémentant le bâtiment d’un porche de pur style renaissance, et de colonnes ioniques, il fit aménager en 1544 les fonts baptismaux et dota la chapelle seigneuriale d’un autel et d’un retable.

Cette église paroissiale, dédiée à saint Martin, faisait partie de l’Archidiaconé de Beaugency et du diocèse d’Orléans, aujourd’hui du doyenné de Marchenoir et du diocèse de Blois. Cimetière attenant.

Eglise Saint-Martin de Lorges rue Jacques de Montgomery 41370 Lorges Lorges 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 87 43 01 https://lorges.fr/patrimoine/eglise/ Visite libre de l’église du XVIème siècle classée en 1906. Superbes fonts baptismaux de 1544. Parking à proximité.

Découverte de l’église Saint-Martin (XVIᵉ siècle). Construite par Jacques de Montgommery, seigneur de Lorges.

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