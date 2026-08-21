Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Urçay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin et découverte de ses mobiliers remarquables.

Église Saint-Martin 4 Chem. de Pied Bertin, 03360 Urçay, France Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Église construite du 11e au XVe siècle, la campagne principale se situant au XIIIe siècle et correspondant à une reconstruction de l’édifice sur les bases d’un édifice roman. L’église comprend un choeur à chevet plat, accoté d’une nef composée de deux travées, à l’aplomb de laquelle s’élève le clocher. Le choeur, d’origine romane, est couvert par un berceau plein cintre. Chaque mur latéral est percé de deux profondes arcadres plein cintre formant chapelles. Une grande baie d’axe perce le chevet plat. La nef est voûtée d’ogives à profil torique. Les piles séparant les deux travées sont cruciformes, cantonnées de colonnes à chapiteaux ornés de feuillages découpés et de crochets parfois terminés par des têtes. Les bas-côtés, prévus dans le projet de reconstruction du XIIIe siècle, n’ont pas été réalisés. Tour d’escalier en vis hors-oeuvre accotée au mur nord, desservant le clocher. Le portail principal occidental est marqué par un avant-corps surmonté d’un glacis. Une voussure à trois ressauts successifs retombe sur trois colonnettes par l’intermédiaire de chapiteaux à crochets et feuillages. Le tympan est formé d’un arc polylobé dont l’extrémité des lobes est garnie de petites têtes grimaçantes.

Visite libre de l’église Saint-Martin et découverte de ses mobiliers remarquables.

©Mairie d’Urçay