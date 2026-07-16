AGENDA · Cléry-sur-Somme
Visite libre de l’Eglise Saint-Martin, rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME, Cléry-sur-Somme
dimanche 20 septembre 2026 · rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME · Cléry-sur-Somme
Informations pratiques
Visite libre de l’Eglise Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 16h00 rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’Eglise avec exposition de Maurice FENAILLE
rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME rue Anne-Marie VION Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France 0322841702
Visite libre de l’Eglise avec exposition de Maurice FENAILLE