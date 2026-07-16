Visite libre de l’Eglise Saint-Martin, rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME, Cléry-sur-Somme

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 16h00 rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise avec exposition de Maurice FENAILLE

rue Anne-Marie VION 80200 CLERY SUR SOMME rue Anne-Marie VION Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France 0322841702

Visite libre de l’Eglise avec exposition de Maurice FENAILLE