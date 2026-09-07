Visite libre de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Beyssenac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Médard 19 et 20 septembre Église Saint-Médard Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette église romane, construite au XIIe siècle puis restaurée au XIVe siècle, est dédiée à saint Médard.

Elle se distingue notamment par ses vitraux en verre coulé dans le ciment, et non serti de plomb, réalisés par les moines de l’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire.

L’édifice a fait l’objet d’une nouvelle restauration en 2010.

Église Saint-Médard Place de l’église, 19230 Beyssenac Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 31 77 http://www.beyssenac.com Église romane datant du XIIe siècle puis restaurée au XIVe siècle, elle est dédiée à Saint-Médard, avec ses vitraux caractéristiques, faits de verre coulé dans le ciment (et non le plomb). Ils ont été réalisés par les moines de l’abbaye de Fleury de Saint-Benoit-sur-Loire. Elle a été restaurée une nouvelle fois en 2010.

Cette église romane, construite au XIIe siècle puis restaurée au XIVe siècle, est dédiée à saint Médard.