Visite libre de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Vert-en-Drouais

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre avec fiche explicative à consulter sur place.

Exposition de chasubles de prêtres et de photos anciennes du village.

Église Saint-Pierre Vert-en-Drouais Vert-en-Drouais 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 64 54 50 65 http://www.vert-en-drouais.fr https://www.facebook.com/vertendrouais Église datant du XVIᵉ siècle avec tour-clocher ; voûte avec astres et poutres sculptées ; statuaire en bois et pierre ; mise au tombeau monumentale ; restauration récente de deux tableaux : Le reniement de Saint-Pierre et le Sacrifice d’Isaac. Parking

Visite libre avec fiche explicative à consulter sur place.

©Florence Dumon