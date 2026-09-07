Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Loretz-d’Argenton

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Pl. de l’Église, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.

©ville de Thouars