Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Loretz-d’Argenton
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre et Saint-Paul · Loretz-d'Argenton
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.
Église Saint-Pierre et Saint-Paul Pl. de l’Église, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.
©ville de Thouars