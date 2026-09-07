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Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Loretz-d’Argenton

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre et Saint-Paul · Loretz-d'Argenton

Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Loretz-d’Argenton

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Adresse
Pl. de l'Église, 79290 Loretz-d'Argenton
Ville
79290 Loretz-d'Argenton
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Pl. de l’Église, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bouillé-Loretz Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Des visites guidées sont proposées toutes les heures. Découvrez à cette occasion un nouveau vitrail dédié à sainte Jeanne d’Arc.

©ville de Thouars