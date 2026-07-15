Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Fontaine-Heudebourg Clef Vallée d’Eure

Informations pratiques

Clef Vallée d’Eure

Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine

Fontaine-Heudebourg Eglise Saint-Pierre, Rue de Pacy Clef Vallée d’Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une des trois églises de la commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure. Menace de désacralisation. .

Fontaine-Heudebourg Eglise Saint-Pierre, Rue de Pacy Clef Vallée d’Eure 27490 Eure Normandie +33 6 22 12 74 16

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English : Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Clef Vallée d’Eure a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure