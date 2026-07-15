Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Fontaine-Heudebourg Clef Vallée d’Eure
samedi 19 septembre 2026 · Fontaine-Heudebourg · Clef Vallée d'Eure
Informations pratiques
Clef Vallée d’Eure
Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine
Fontaine-Heudebourg Eglise Saint-Pierre, Rue de Pacy Clef Vallée d’Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une des trois églises de la commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure. Menace de désacralisation. .
Fontaine-Heudebourg Eglise Saint-Pierre, Rue de Pacy Clef Vallée d’Eure 27490 Eure Normandie +33 6 22 12 74 16
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English : Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite libre de l’église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Clef Vallée d’Eure a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure