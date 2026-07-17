AGENDA · Beaurieux
Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux, Église Saint-Remi, Beaurieux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Remi · Beaurieux
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Remi Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi
Église Saint-Remi 10 Rue des Primevères, 02160 Beaurieux, France Beaurieux 02160 Aisne Hauts-de-France Église gothique possédant une très belle flèche de pierre, unique dans le Laonnois.
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi
© Mairie de Beaurieux