AGENDA · Beaurieux
Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux, église Saint-Rémi Beaurieux, Beaurieux
samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Rémi Beaurieux · Beaurieux
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux 19 et 20 septembre église Saint-Rémi Beaurieux Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.
église Saint-Rémi Beaurieux 12 Rue de l’Église, 02160 Beaurieux Beaurieux 02160 Aisne Hauts-de-France L’église Saint-Rémi est une église située à Beaurieux, en France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.
© Mairie de Beaurieux