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Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux, église Saint-Rémi Beaurieux, Beaurieux

samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Rémi Beaurieux · Beaurieux

Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux, église Saint-Rémi Beaurieux, Beaurieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Saint-Rémi Beaurieux
Adresse
12 Rue de l'Église, 02160 Beaurieux
Ville
02160 Beaurieux
Département
Aisne

Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux 19 et 20 septembre église Saint-Rémi Beaurieux Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.

église Saint-Rémi Beaurieux 12 Rue de l’Église, 02160 Beaurieux Beaurieux 02160 Aisne Hauts-de-France L’église Saint-Rémi est une église située à Beaurieux, en France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.

© Mairie de Beaurieux