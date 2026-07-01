Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux, église Saint-Rémi Beaurieux, Beaurieux

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux 19 et 20 septembre église Saint-Rémi Beaurieux Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.

église Saint-Rémi Beaurieux 12 Rue de l’Église, 02160 Beaurieux Beaurieux 02160 Aisne Hauts-de-France L’église Saint-Rémi est une église située à Beaurieux, en France

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Rémi à Beaurieux.

© Mairie de Beaurieux