Informations pratiques

Visite libre de l’Église Saint Sauveur 19 et 20 septembre Mausoléo Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Église Saint Sauveur

Mausoléo Mausoléo Mausoléo 20259 Haute-Corse Corse

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