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AGENDA · Mausoléo

Visite libre de l’Église Saint Sauveur, Mausoléo, Mausoléo

samedi 19 septembre 2026 · Mausoléo

Visite libre de l’Église Saint Sauveur, Mausoléo, Mausoléo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mausoléo
Adresse
Mausoléo
Ville
20259 Mausoléo
Département
Haute-Corse

Visite libre de l’Église Saint Sauveur 19 et 20 septembre Mausoléo Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’Église Saint Sauveur

Mausoléo Mausoléo Mausoléo 20259 Haute-Corse Corse
Visite libre de l’Église Saint Sauveur

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