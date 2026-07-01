Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Bullion
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien · Bullion
Informations pratiques
Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association « Les Amis de Bullion » oeuvre pour l’aménagement et la restauration de l’église Saint Vincent.
« Ce charmant édifice des XIe et XVe siècles avec son porche original du XVIIe siècle est un héritage que nous nous devons de protéger et de valoriser ».
Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien Rue des Tilleuls, 78830 Bullion, France Bullion 78830 Yvelines Île-de-France
Visite libre
©Christine Madrange