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Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Bullion

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien · Bullion

Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien, Bullion

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien
Adresse
Rue des Tilleuls, 78830 Bullion, France
Ville
78830 Bullion
Département
Yvelines

Visite libre de l’Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association « Les Amis de Bullion » oeuvre pour l’aménagement et la restauration de l’église Saint Vincent.
« Ce charmant édifice des XIe et XVe siècles avec son porche original du XVIIe siècle est un héritage que nous nous devons de protéger et de valoriser ».

Église Saint-Vincent et Saint-Sébastien Rue des Tilleuls, 78830 Bullion, France Bullion 78830 Yvelines Île-de-France
Visite libre

©Christine Madrange