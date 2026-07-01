Visite libre de l’église Sainte-Hilaire de Bio, Église Sainte-Hilaire de Bio, Bio

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Hilaire de Bio 19 et 20 septembre Église Sainte-Hilaire de Bio Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Hilaire de Bio, dans le Lot.

Église Sainte-Hilaire de Bio Église Sainte-Hilaire, 46500 Bio Bio 46500 Lot Occitanie

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Hilaire de Bio, dans le Lot.

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