AGENDA · Bio
Visite libre de l’église Sainte-Hilaire de Bio, Église Sainte-Hilaire de Bio, Bio
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Hilaire de Bio · Bio
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Hilaire de Bio 19 et 20 septembre Église Sainte-Hilaire de Bio Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Hilaire de Bio, dans le Lot.
Église Sainte-Hilaire de Bio Église Sainte-Hilaire, 46500 Bio Bio 46500 Lot Occitanie
Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Hilaire de Bio, dans le Lot.
©DebartG
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