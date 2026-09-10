Visite libre de l’église Sainte-Sixte, Église Saint-Sixte, Lamothe-Fénelon

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Sixte 19 et 20 septembre Église Saint-Sixte Lot

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 05 65 37 65 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Église Sainte‑Sixte de Lamothe‑Fénelon

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir l’église Sainte‑Sixte de Lamothe‑Fénelon, habituellement fermée au public.

Une belle occasion d’explorer ce lieu paisible et chargé d’histoire, le temps d’une journée.

Église Saint-Sixte Lamothe-Fénelon, 46350 Lamothe-Fénelon, France Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie Hormis l’abside qui est romane, le reste de l’édifice semble remonter au XVe siècle. Clefs et retombées d’arcs sculptées. La façade est garnie de mâchicoulis et surmontée d’un campanile percé de cinq arcades superposées ajourant le pignon. Un escalier dans une tourelle polygonale permet d’atteindre le rang de mâchicoulis et le bas du pignon. Restes de peintures murales.

⛪ Église Sainte‑Sixte de Lamothe‑Fénelon

© Pah cauvaldor