Visite libre de l’église St Pierre Rue de la Grange St Pierre Rosey
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Grange St Pierre · Rosey
Informations pratiques
Rosey
Visite libre de l’église St Pierre
Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Eglise d’origine romane (XIIème siècle) qui fut à la fois église paroissiale, église prieurale (XIIIème siècle) et seigneuriale (XVIIème siècle). Décor peint baroque (XVIIème siècle), rare en Bourgogne. .
Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02 amicalederosey71@gmail.com
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L’événement Visite libre de l’église St Pierre Rosey a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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