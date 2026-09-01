Visite libre de l’église St Pierre Rue de la Grange St Pierre Rosey

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Grange St Pierre · Rosey

Informations pratiques

Rosey

Visite libre de l’église St Pierre

Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Eglise d’origine romane (XIIème siècle) qui fut à la fois église paroissiale, église prieurale (XIIIème siècle) et seigneuriale (XVIIème siècle). Décor peint baroque (XVIIème siècle), rare en Bourgogne. .

Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02 amicalederosey71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite libre de l’église St Pierre Rosey a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II