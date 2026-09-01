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AGENDA · Rosey

Visite libre de l’église St Pierre Rue de la Grange St Pierre Rosey

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de la Grange St Pierre · Rosey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Grange St Pierre
Adresse
Eglise St Pierre
Ville
71390 Rosey
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Rosey

Visite libre de l’église St Pierre

Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Eglise d’origine romane (XIIème siècle) qui fut à la fois église paroissiale, église prieurale (XIIIème siècle) et seigneuriale (XVIIème siècle). Décor peint baroque (XVIIème siècle), rare en Bourgogne.   .

Rue de la Grange St Pierre Eglise St Pierre Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02  amicalederosey71@gmail.com

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English :

L’événement Visite libre de l’église St Pierre Rosey a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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