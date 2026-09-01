Visite libre du lavoir de Nourice Lavoir Rosey
dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir · Rosey
Informations pratiques
Rosey
Visite libre du lavoir de Nourice
Lavoir Chemin de Nourice Rosey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Lavoir unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale toit de laves reposant sur une colonne centrale, forme générale de haricot, bassin en ellipse. Conçu par l’architecte chalonnais Zolla en 1829. .
Lavoir Chemin de Nourice Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02 amicalederosey71@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite libre du lavoir de Nourice Rosey a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Rosey (Saône-et-Loire)
- Visite libre de l’église St Pierre Rue de la Grange St Pierre Rosey 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Rosey 20 septembre 2026
- Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey 20 septembre 2026