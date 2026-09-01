Visite libre du lavoir de Nourice Lavoir Rosey

Informations pratiques

Rosey

Visite libre du lavoir de Nourice

Lavoir Chemin de Nourice Rosey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Lavoir unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale toit de laves reposant sur une colonne centrale, forme générale de haricot, bassin en ellipse. Conçu par l’architecte chalonnais Zolla en 1829. .

Lavoir Chemin de Nourice Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 74 02 amicalederosey71@gmail.com

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English :

L’événement Visite libre du lavoir de Nourice Rosey a été mis à jour le 2026-08-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II