Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx

Informations pratiques

Visite libre de l’espace découverte du Belvédère 19 et 20 septembre Le Belvédère Pyrénées-Atlantiques

Différents créneaux de visite seront proposés sur la billetterie du site internet de la commune de Mourenx. Inscription gratuite mais obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le nouvel Espace de découverte du bassin de Lacq.

À travers de nombreux contenus, plongez dans l’histoire de ce territoire innovant, marquée par l’exploitation du gaz, le développement industriel et la création d’une ville nouvelle, et découvrez les transformations et dynamiques qui le façonnent aujourd’hui.

Le Belvédère 22 avenue de l’Hermitage, 64150 Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559607303 https://mourenx.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/vitrine/meta/mourenx/ »}] Le Belvédère est un équipement culturel qui héberge des espaces de réception et l’Espace découverte du Bassin de Lacq (histoire et évolutions de la ville nouvelle de Mourenx et du bassin industriel de Lacq).

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour venir découvrir le nouvel Espace de découverte du bassin de Lacq : de nombreux contenus pour mieux comprendre l’histoire de ce territoire innovant…

© Ville de Mourenx