Visite libre de l’espace muséographique du pôle des métiers d’art du Pays Ségali, L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali, Sauveterre-de-Rouergue

Informations pratiques

Visite libre de l’espace muséographique du pôle des métiers d’art du Pays Ségali 19 et 20 septembre L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Aveyron

Tarif préférentiel JEP : entrée 1€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’espace muséographique du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Pôle des métiers d’art du Pays Ségali ouvre son espace muséographique à tarif préférentiel.

Découvrez en visite libre l’exposition permanente « Métiers à créer. Artistes/Artisans ? ». Ce parcours didactique et ludique se déploie dans trois salles thématiques consacrées à l’Ornement, à la Matière et à l’Espace, et invite à explorer le quotidien des artistes et des artisans.

La visite se poursuit avec l’exposition temporaire « Nature et Artefacts », consacrée aux céramiques contemporaines de Gisèle Garric. En figeant dans l’argile ce qui est voué à disparaître, l’artiste interroge avec poésie notre désir de permanence. Ses œuvres font dialoguer l’éphémère et l’éternel, dans un jeu subtil entre conservation, transformation et réinvention du réel.

L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie 06 98 61 74 64 http://www.artetsavoirfaire.com/ancre L’Ancre est l’espace d’accueil du public du pôle des métiers d’art du Pays Ségali. Elle regroupe une boutique présentant les créations des artistes et artisans du pôle, une bibliothèque thématique des métiers de l’art et de la création, ainsi que des espaces d’exposition.

Construite par un savant mélange entre architecture moderne et préservation du patrimoine, elle a pour vocation imminente d’abriter, en plus, un espace muséographique permanent depuis le printemps 2023. Parking devant l’Ancre.

Visite libre de l’espace muséographique du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali

© OTPS GILHODES.Emeline