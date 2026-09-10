Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac, CIAP de Figeac, Figeac
samedi 19 septembre 2026 · CIAP de Figeac · Figeac
Informations pratiques
Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac 19 et 20 septembre CIAP de Figeac Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac relate 1300 ans d’histoire de la cité.
CIAP de Figeac 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie 05 65 50 05 40 https://ville-figeac.fr/ciap Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Figeac est situé dans la mairie de la ville. Il offre aux visiteurs les clés de compréhension de la ville, balaye les 1200 ans de son histoire et présente les caractéristiques architecturales et urbaines du secteur sauvegardé. Il propose une exposition permanente de 100 m² sur l’histoire et le patrimoine de la ville et parallèlement, il accueille des expositions temporaires.
Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac relate 1300 ans d’histoire de la cité.
© Service patrimoine Figeac
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