Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac, CIAP de Figeac, Figeac

Informations pratiques

Visite libre de l’espace Patrimoine de Figeac 19 et 20 septembre CIAP de Figeac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac relate 1300 ans d’histoire de la cité.

CIAP de Figeac 5 rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie 05 65 50 05 40 https://ville-figeac.fr/ciap Le cen­tre d’interprétation de l’architecture et du pat­ri­moine de la ville de Figeac est situé dans la mairie de la ville. Il offre aux vis­i­teurs les clés de com­préhen­sion de la ville, bal­aye les 1200 ans de son his­toire et présente les car­ac­téris­tiques archi­tec­turales et urbaines du secteur sauve­g­ardé. Il pro­pose une expo­si­tion per­ma­nente de 100 m² sur l’his­toire et le pat­ri­moine de la ville et par­al­lèle­ment, il accueille des expo­si­tions tem­po­raires.

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac relate 1300 ans d’histoire de la cité.

© Service patrimoine Figeac