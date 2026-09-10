Visite libre de l’exposition « Hangeul, la volonté d’un roi », Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Hangeul, la volonté d’un roi » 19 et 20 septembre Musée Champollion – Les Écritures du Monde Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition invite à découvrir la culture coréenne à travers son rapport à l’écrit et notamment l’invention de son écriture, le hangeul.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 http://www.musee-champollion.fr Né à Figeac en 1790, Jean-François Champollion déduit les principes de l’écriture égyptienne antique à partir de la pierre de Rosette, en 1821. Autoroute : A20 sortie 56 Train : Ligne Paris – Brive – Figeac (direction Rodez) ; Ligne Toulouse – Figeac (ou Toulouse – Aurillac, arrêt Figeac) Avion : Paris – Toulouse ; Paris – Rodez ; Paris – Brive ; Paris – Aurillac

L’exposition invite à découvrir la culture coréenne à travers son rapport à l’écrit et notamment l’invention de son écriture, le hangeul.

© Laurie Delclaux – Ville de Figeac