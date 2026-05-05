Visite libre de l’exposition « Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques », Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais, Dainville

Visite libre de l’exposition « Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques » Dimanche 14 juin, 14h00 Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition

« Le champ des possibles, paysages et sociétés néolithiques »

Aujourd’hui, le réchauffement climatique et la surexploitation des ressources planétaires sont des réalités actuelles qui entraînent à l’échelle globale et locale des changements environnementaux importants.

En remontant dans notre passé, c’est à la période du Néolithique que s’observe la première rupture dans la relation que les sociétés entretenaient avec la nature. En devenant sédentaires, en domestiquant certaines plantes comme les céréales et certains animaux comme le bœuf, l’action de l’Homme sur son environnement est devenue perceptible.

Cette exposition, à travers les bouleversements environnementaux actuels, vise à réfléchir collectivement pour mieux décrypter notre présent et préparer notre avenir.

Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais 9 Rue de Whitstable, 62000 Dainville, France Dainville 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321216931 https://archeologie.pasdecalais.fr Avec un bâtiment de plus de 3 000 m², la Maison de l’Archéologie dispose d’une salle accueillant une nouvelle exposition chaque année. Elle comprend également les espaces de travail des archéologues de la Direction de l’Archéologie du Département du Pas-de-Calais ainsi que le Centre de conservation et d’étude archéologiques du Pas-de-Calais.

La Direction de l’Archéologie, composée d’une équipe d’une trentaine d’archéologues aux compétences variées et complémentaires, réalise toutes les étapes de l’archéologie. De la fouille de terrain à l’exposition, l’étude des sites et des objets affine notre regard sur le passé du Pas-de-Calais. Un parking et un abri à vélo gratuits.

JEA

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